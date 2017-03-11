Потери "Спартака" и вечный рекорд Акинфеева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 11 марта.

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ОЖИДАЕМО. ЦСКА пожалел "Томь" – всего-то 4:0

В матче, где победитель был очевиден по умолчанию, красно-синие без какого-либо труда разгромили сибирскую команду, но совсем уж издеваться над ней не стали. Примечательно, что красивый гол забил Витинью – первый после возвращения из аренды. И, конечно, особняком стоит роскошный гол Алана Дзагоева.

ВОЛШЕБНИК. Если бы Бердыева не было, его стоило бы придумать

Колумнист "СЭ" Илья КАЗАКОВ восхищается работой Курбана Бердыева в "Ростове", который на днях дома не проиграл "Манчестер Юнайтед".

ИНТЕРВЬЮ. Роман Бабаев: "Сложно сказать, вернется ли Еременко в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после игры с "Томью" прояснил ситуацию с контрактом Романа Еременко, дисквалифицированного УЕФА за наличие в допинг-пробе следов кокаина. Похоже, карьера финского хавбека в армейской команде подходит к концу…

АНАЛИТИКА. Как "Спартак" сыграет без Луиза Адриану и Глушакова

В канун матча с "Анжи" красно-белые лишились капитана и бомбардира, который в прошлой встрече с "Краснодаром" забил свой первый гол в составе москвичей. Рассказываем, кто может заменить выбывших лидеров в воскресной игре.

ГЕРОЙ. Рекорд Акинфеева: где, когда, с кем

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев побил рекорд Льва Яшина по числу сухих матчей в рамках чемпионата России. У легендарного динамовца – 160 игр, у 30-летнего армейца после встречи против "Томи" – 161 матч на ноль. Всего на счету Акинфеева 255 сухих матчей – лучший показатель среди отечественных вратарей.