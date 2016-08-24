16:35 24 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Сослан Рамонов: "Планы на Олимпиаду в Токио - побеждать"

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Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион в весовой категории до 65 килограммов Сослан Рамонов подчеркнул, что победа на Играх в Рио не далась легко. По словам Рамонова, он планирует отдохнуть и начать готовиться в Олимпиаде-2020 в Токио.

– У меня немножко голос охрипший, болел за наших. Может показаться, что я выиграл медаль на одном дыхании, но это был очень долгий путь. Выступлению предшествовали тренировки и длительная подготовка. Теперь планирую немного отдохнуть, чтобы восстановиться. А потом начну готовиться к новой Олимпиаде. Надеюсь, что поеду в Токио, и там планирую побеждать (Сергей ФИШ)

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