Процедура обжалования отказа допустить российских паралимпийцев на Игры в Рио продолжится

Процедура обжалования решения Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских паралимпийцев от участия в Играх в Рио не закончена и будет продолжаться. Об этом сообщил статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Константин Добрынин. Помимо апелляции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению ПКР и российских паралимпийцев от Паралимпиады, поданной в Федеральный суд Швейцарии, могут быть предприняты и другие процессуальные действия.

- Правовая ситуация вокруг отстранения нашей Паралимпийской сборной от участия в Олимпиаде в настоящий момент не завершена и ввиду совершения заведомо дискриминационных действий наших оппонентов не будет завершена как минимум в ближайшие несколько месяцев, - цитирует Добрынина РИА "Новости". - Пока могу сказать, что это начало большой юридической истории.

Не исключены и другие процессуальные действия, направленные на защиту прав паралимпийцев. Явное злоупотребление (со стороны IPC) должно получить свою оценку, уверен, негативную, поскольку потерпевшей стороной является наиболее незащищенная категория граждан России.

Со своей стороны мы сделаем все, что в наших силах, чтобы справедливость восторжествовала. В отношениях между государствами и между государствами и международными организациями всем сторонам следует помнить об очень простом принципе: никому нельзя, даже в ситуации предполагаемых нарушений, в данном случае антидопинговых, позволять себе нарушать закон и внутренние процедуры.