03:37 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Оргкомитет "Рио-2016" открыл аукцион предметов, связанных с победителями и призерами Олимпиады

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Оргкомитет Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро открыл аукцион, на котором будут выставлены предметы, так или иначе связанные с именами победителей и призеров Игр, сообщает официальный сайт организаторов Олимпиады. На аукционе представлены такие предметы, как олимпийский факел, которым зажгли огонь Игр, или эстафетная палочка сборной Ямайки по легкой атлетике. В данный момент за факел с автографом Вандерлея Кордейру, зажегшего олимпийский огонь на церемонии открытия, предложена цена в 8,9 тысячи долларов.

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