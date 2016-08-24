Михаил Мамиашвили: "Есть сожаления об упущенных возможностях в Рио"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги выступления сборной России по вольной и греко-римской борьбе на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.
- Хочу еще раз поздравить болельщиков - всех тех, кто молился за нас, - сказал Мамиашвили. - Непростая была Олимпиада. Наша команда была представлена достойно. Мы взяли девять медалей, включая четыре золотые. Однако есть и доля разочарования. Могли выступить лучше. В некоторых весовых категориях могли реализовать себя, но не сделали этого. Поэтому остались некоторые сожаления об упущенных возможностях. Хочу поздравить Романа Власова со вторым титулом, а также еще трех спортсменов, которые стали олимпийскими чемпионами впервые. Я надеюсь, что на следующей Олимпиаде они нас еще порадуют. (Сергей ФИШ)
El Zorro
Мамиашвили должен уйти в отставку. Причины две: 1-я - скандал на ЧР по вольной борьбе в Якутске, 2-я - ситация с Инной Тражуковой и его комментарии в адрес других спортсменок. Из-за его "деятельности" много медалей ушло к другим странам: в частности, дагестанские спортсмены завоевали в борьбе 6 медалей (1-0-5). Золотая для России, а 5 бронзовых для Азербайджана, Белоруссии и Узбекистана. Эти медали ушли во многом благодаря ангажированной и коррупционной системы в нашей борьбе.
16:55 24 августа
Проба положительна
Бедный Мами!! Эти твари, халтурщики, презренные подвели его и страну!! Только 4 человека нормальных!! А так..он БЫДЛО редчайшее!! Как после этого можно не уйти в отставку?! Или не гнать его в три шеи!!
16:44 24 августа
nailsh78
где твое заявление об уходе, хам ?!
16:17 24 августа