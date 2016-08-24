Михаил Мамиашвили: "Есть сожаления об упущенных возможностях в Рио"

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги выступления сборной России по вольной и греко-римской борьбе на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

- Хочу еще раз поздравить болельщиков - всех тех, кто молился за нас, - сказал Мамиашвили. - Непростая была Олимпиада. Наша команда была представлена достойно. Мы взяли девять медалей, включая четыре золотые. Однако есть и доля разочарования. Могли выступить лучше. В некоторых весовых категориях могли реализовать себя, но не сделали этого. Поэтому остались некоторые сожаления об упущенных возможностях. Хочу поздравить Романа Власова со вторым титулом, а также еще трех спортсменов, которые стали олимпийскими чемпионами впервые. Я надеюсь, что на следующей Олимпиаде они нас еще порадуют. (Сергей ФИШ)