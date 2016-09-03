Кадыров подарил автомобили четырем участникам Олимпиады-2016 и двум тяжелоатлетам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил четырем участникам Олимпийских игр-2016 и двум тяжелоатлетам, представляющим регион, джипы марки "Мерседес". Об этом Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.
Автомобили получили боксер Адлан Абдурашидов, борцы греко-римского стиля Ислам-Бека Альбиев и Ислам Магомедов, борец вольного стиля Анзор Болтукаев, а также не участвовавшие в Играх тяжелоатлеты Апти Аухадов и Адам Малигов.
Дорогие друзья! Сегодня мы чествовали наших дорогих спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Олимпийцев приветствовали тысячи поклонников и любителей спорта, которые образовали живой коридор по пути движения колонны машин и мотоциклов. Они размахивали флаги РФ и ЧР. Честь ЧР в составе сборной России защищали боксёр Адлан Абдурашидов и борцы вольного и классического стиля – Ислам-Бек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов. К сожалению, штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов не смогли поехать в Рио в связи с отстранением сборной России по тяжёлой атлетике. Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось подняться на пьедестал почёта. Однако для нас они победители! Ребята вошли в число сильнейших спортсменов страны, завоевав путевки на главное спортивное событие четырехлетия. И они достойно представляли многонациональный народ России. Игры в Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей команды развязали допинговый скандал, носивший явно предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили настоящую силу воли и спортивный дух. Несмотря на колоссальное психологическое давление и судейский произвол, сборная России заняла 4 место в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей. В ходе торжественной церемонии я поблагодарил за упорство и самоотдачу спортсменов и отметил их наградами республики. Я выразил уверенность, что наши главные олимпийские достижения еще впереди. Гостем торжеств был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он стал бронзовым призёром по вольной борьбе. Звёзды чеченской эстрады дали большой концерт в честь сотен спортсменов, присутствовавших в Дворце торжеств "Сафия". По решению Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны семь спортсменов стали хозяевами джипов "Мерседес". #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт