Кадыров подарил автомобили четырем участникам Олимпиады-2016 и двум тяжелоатлетам

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подарил четырем участникам Олимпийских игр-2016 и двум тяжелоатлетам, представляющим регион, джипы марки "Мерседес". Об этом Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.

Автомобили получили боксер Адлан Абдурашидов, борцы греко-римского стиля Ислам-Бека Альбиев и Ислам Магомедов, борец вольного стиля Анзор Болтукаев, а также не участвовавшие в Играх тяжелоатлеты Апти Аухадов и Адам Малигов.