Хикки может быть отпущен в Ирландию до заседания суда

Бывший президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки может вернуться в Ирландию, если судебное слушание по его делу будет назначено не на ближайшие месяцы. Как сообщает Insidethegames со ссылкой на прокуратуру Рио-де-Жанейро, суд в течение недели примет решение о дате заседания по делу о незаконном распространении билетов на Олимпиаду-2016, где Хикки фигурирует как основной подозреваемый.

Он был арестован во время Игр в Рио вместе с рядом соратников. Впоследствии чиновника переместили из тюрьмы под домашний арест, но забрали паспорт, чтобы он не мог покинуть Бразилию. Если заседание суда будет назначено не на ближайшие два месяца, то Хикки вернут паспорт и отпустят в Ирландию, где он вернется к исполнению функций президента НОК. Однако он должен будет вернуться на заседание суда.