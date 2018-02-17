15:22 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Женская сборная России в полном составе болеет за мужскую команду в матче против США

Женская сборная России, сегодня впервые в истории вышедшая в полуфинал Олимпийских игр, в полном составе приехала на матч мужской национальной команды против США. К 8-й минуте первого периода счет 1:0  в пользу команды Олега Знарка, отличился Николай Прохоркин. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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