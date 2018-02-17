Женская сборная России в полном составе болеет за мужскую команду в матче против США

Женская сборная России, сегодня впервые в истории вышедшая в полуфинал Олимпийских игр, в полном составе приехала на матч мужской национальной команды против США. К 8-й минуте первого периода счет 1:0 в пользу команды Олега Знарка, отличился Николай Прохоркин. (Игорь РАБИНЕР)

Женская сборная России по хоккею, сегодня впервые в истории вышедшая в полуфинал Олимпиады, в полном составе на матче Россия - США. pic.twitter.com/fNFkCsRbkL – Igor Rabiner (@IgorRabiner) 17 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь