Томас Бах: "Результаты работы комиссии МОК не вызывают ни малейших сомнений"

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что результаты работы комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон по допуску российских спортсменов к Играм-2018 достоверны. Накануне стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов РФ, не замешанных в допинговых скандалах. Среди них - биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

- Комиссия под руководством Фурнейрон собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов, - цитирует ТАСС Баха. - Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом.