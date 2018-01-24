18:31 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Томас Бах: "Результаты работы комиссии МОК не вызывают ни малейших сомнений"

2

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что результаты работы комиссии МОК под руководством Валери Фурнейрон по допуску российских спортсменов к Играм-2018 достоверны. Накануне стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов РФ, не замешанных в допинговых скандалах. Среди них - биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

- Комиссия под руководством Фурнейрон собирала из разных источников всю допинг-историю спортсменов, - цитирует ТАСС Баха. - Таким образом, результаты работы комиссии можно считать достоверными. У нас нет ни малейших сомнений в этом.

Опрос

МОК забанил Ана, Устюгова и Шипулина. Как отвечать?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4899545

2
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Уверен, среди различных источников есть и mobile_actor. :)

19:52

NapoliFC

Да Бах просто кукла которой управляют.

18:49