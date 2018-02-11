Татьяна Тарасова: "Путин извинился перед спортсменами, а Мутко даже "мяу" не сказал"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова в интервью "КП" сказала, что перед российскими олимпийцами должен был извиняться не Владимир Путин, а вице-премьер РФ Виталий Мутко. По ее мнению, виновные в допинговом скандале не понесли соответствующего наказания.

Напомним, 9 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в день открытия Олимпиады-2018 в Пхенчхане решил не удовлетворять апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, на Играх Россию представляют 168 атлетов - никто из дополнительной заявки в 47 человек допущен не будет.

– Судя по всему, сейчас вовсю идет холодная война в спорте.

– Мы с вами не знаем всей правды. О ней лишь можно догадываться. Но с нами поступили очень жестко.

– Кто? Чужие или свои?

– Чужие. Но свои тоже. Потому что не защитили. Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже "мяу" не сказал. Это не Путин должен был извиняться, а Мутко. Ему доверили такую колоссальную позицию, а он ее провалил. Вот если мне доверили спортсмена, который был первым, а завтра стал 99-тым, это чья оплошность? Моя и только моя. Мы не наказали тех людей, которые должны быть наказаны. Конкретно Мутко и всю его бригаду. И чтоб это было видно народу.

Олимпийские игры-2018 стартовали 9 февраля. Соревнования в Корее продлятся до 25 февраля.