Спортсмены из Кореи и КНДР прошли под единым флагом на церемонии открытия Олимпиады-2018

Спортсмены из Кореи и КНДР на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане вместе пронесли флаг с изображением Корейского полуострова. Объединенная корейская делегация прошла на параде команд последней.

Ранее стало известно, что КНДР и Корея выйдут на церемонию открытия под единым флагом. На Играх-2018 у них будет совместная женская сборная по хоккею. Также спортсмены обеих стран провели совместные тренировки по горным лыжам и лыжным гонкам.

Напомним, в начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров были достигнуты договоренности относительно отправки делегации чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхенчхане. Затем представители Кореи и КНДР согласовали с Международным олимпийским комитетом участие северокорейских спортсменов в Играх.

Делегации КНДР на Олимпиаде составит 46 человек (22 спортсмена и 24 официальных лица). Также из это страны приедет 21 представитель СМИ. Спортсмены из КНДР принимали участие в зимних Олимпиадах с 1964 года, однако пропустили Игры 2014 года в Сочи. Команду Кореи на Играх представит 121 спортсмен.

Объединенные делегации Кореи и КНДР уже участвовали в церемониях открытия на летних Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году, на летних Играх в Афинах (2004 год) и на зимних Играх в Турине (2006).

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