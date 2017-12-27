Представлены медали и талисманы Олимпиады-2018

Сегодня в Корее общественности были представлены медали Олимпийских игр 2018 года, сообщает официальный аккаунт Игр в Твиттере. Вместе с медалями на мероприятии были показаны и талисманы соревнований: тигр Сухоран и медведь Пандаби.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.