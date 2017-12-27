16:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Представлены медали и талисманы Олимпиады-2018


Сегодня в Корее общественности были представлены медали Олимпийских игр 2018 года, сообщает официальный аккаунт Игр в Твиттере. Вместе с медалями на мероприятии были показаны и талисманы соревнований: тигр Сухоран и медведь Пандаби.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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