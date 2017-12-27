Представлены медали и талисманы Олимпиады-2018

Сегодня в Корее общественности были представлены медали Олимпийских игр 2018 года, сообщает официальный аккаунт Игр в Твиттере. Вместе с медалями на мероприятии были показаны и талисманы соревнований: тигр Сухоран и медведь Пандаби.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Here we have the prizes for the #PyeongChang2018 Victory Ceremony. #Mascots are our favourites, right? 😍– Olympic Channel (@olympicchannel) 27 декабря 2017 г.
#메달 #디자인 #예뻐요😍@Korea_Olympic @Olympics @pyeongchang2018 pic.twitter.com/JUkJznO8G6