Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль Игр - у Швеции

14.15 (время московское). Женщины. Спринт
Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА.
14.00. Женщины. 3000 м
Наши: Наталья ВОРОНИНА.
10.15. Женщины. Скиатлон
1. Шарлотта Калла (Швеция) - 40.44,9
2. Марит Бьорген (Норвегия) - отставание 7,8
3. Криста Пармакоски (Финляндия) - 10,1
4. Эбба Андерссон (Швеция) - 10,9
5. Джессика Диггинс (США) - 14,7
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) - 17,6
7. Тереза Штадлобер (Австрия) - 26,6
8. Наталья НЕПРЯЕВА (Россия) - 33,0...
12. Анастасия СЕДОВА (Россия) - 1.12,8
Мужчины. 1500 м
13.00. Отборочный раунд
14.30. 1/2 финала
15.10. Финал
Наши: Семен ЕЛИСТРАТОВ, Павел СИТНИКОВ, Александр ШУЛЬГИНОВ.
Микст. Круговой турнир
03.05. Китай – США - 6:4
Норвегия – Финляндия - 7:6
Канада – Швейцария - 7:2
Корея – РОССИЯ - 5:6
14.05. РОССИЯ – Канада
Швейцария – Корея
Норвегия – США
Финляндия – Китай
Наши: Анастасия БРЫЗГАЛОВА, Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ.
15.30. Мужчины. К-95. Личные соревнования. Финал
Наши: Евгений КЛИМОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Алексей РОМАШОВ.
Главное на Олимпиаде-2018 // Календарь соревнований Олимпиады 10 февраля – здесь
zyzx
Хм,Россия так сильна,что даже не участвуя в лимпияде может выиграть медаль?
06:35
dok~73
Первая медаль -бронзовая в понедельник в фигурном катании.
05:50
Thomas_Boy_
Но мы этого не увидим. Мы эти игры не смотрим.
01:16
rusfed 2.0
Минимум одна медаль, максимум - две. Обе - на катке
01:02