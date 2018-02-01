Источник в МОК: "Может, было легче дисквалифицировать всю сборную России"

Неназванный сотрудник Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что 28 российских спортсменов, оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS), с большой долей вероятности, не будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Around the Rings. По информации источника, представитель МОК допускает, что более простым решением в сложившейся ситуации мог быть полный недопуск сборной России до соревнований в Корее.
Ранее пресс-служба МОК выступила с официальным заявлением, в котором отметила что "вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду". Также было заявлено о намерении оспорить решение спортивного арбитража в Швейцарском федеральном суде.
Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Генри Морган
Зря трёте. ИМХО, источник прав на 100 процентов!
19:37
AndruFka
"Их МОК в моче намок" (с) маё
19:02
AZ
Ой, рано мы радуемся, рано! Теперь-то уж кое-кто приложит все силы, чтобы апелляцию МОК швейцарский суд удовлетворил, иначе авторитет России в мире намного повысится, а МОК и их англо-саксонские покровители окажутся по уши в коричневой субстанции на долгие годы. Вряд ли они это допустят.
18:25
AndreyIvanovich
По-моему у МОК деньги дисквалифицировали мозг.
18:01
miker65
regiment, не испугались! А просто МОК захотел и рыбку съесть ( нам телеправа на олимпиаду продать) и на штырек сесть ( найти виновных в нашей, уже 40 лет как функционирующей госдопинг-системе- 40 отстраненных за Сочи наших спортсменов ). А Cas заметил, что МОК забыл наказать себя самое, вместе со своей Вадой - одних из главных виновников столь долгого и успешного функционирования у нас, и не только у нас, допинг-системы! Поэтому оправдал большую часть стрелочников.
17:50
акробат
вердикт ничего не значит - американские бабосики мы уже успели освоить. обратной дороги нет. но вы теперь не отмоитесь - простому зрителю всё понятно.
17:33
redgy
Мок распустить, вада распустить!
17:15
regiment
а чего же не дисквалифицировали? испугались чтоль?
17:01
demon0712
Rybinsk поддерживаю. А то получается страна платит деньги за то чтобы игры провести. При этом ни какие туристы и телеправа не окупают их проведения. В плюсе только члены МОК которые на этом наживаются.
16:53
Pal1982
Нервничает МОК
16:51
spetrov
markovka1488, не говори. Такое впечатление, что люди слегка в расстерянности.
16:46
markovka1488
Бомбануло у МОКовцев не кисло видимо))
16:40
S@t
Жути нагоняют
16:34
4rfv5tgb
Вот теперь уже МОК напрямую признается, что дело вовсе не в допинге, а просто отрабатывает заказ
16:24
Rybinsk
Ещё проще, вообще игры не проводить.
16:13