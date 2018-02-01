Источник в МОК: "Может, было легче дисквалифицировать всю сборную России"

Неназванный сотрудник Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что 28 российских спортсменов, оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS), с большой долей вероятности, не будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Around the Rings. По информации источника, представитель МОК допускает, что более простым решением в сложившейся ситуации мог быть полный недопуск сборной России до соревнований в Корее.

Ранее пресс-служба МОК выступила с официальным заявлением, в котором отметила что "вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду". Также было заявлено о намерении оспорить решение спортивного арбитража в Швейцарском федеральном суде.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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