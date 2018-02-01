16:00 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Источник в МОК: "Может, было легче дисквалифицировать всю сборную России"

Олимпийский флаг и флаг России. Фото REUTERS
Олимпийский флаг и флаг России. Фото REUTERS
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Неназванный сотрудник Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что 28 российских спортсменов, оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS), с большой долей вероятности, не будут допущены до участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает Around the Rings. По информации источника, представитель МОК допускает, что более простым решением в сложившейся ситуации мог быть полный недопуск сборной России до соревнований в Корее.

Ранее пресс-служба МОК выступила с официальным заявлением, в котором отметила что "вердикт CAS не значит, что 28 оправданных спортсменов будут приглашены на Олимпиаду". Также было заявлено о намерении оспорить решение спортивного арбитража в Швейцарском федеральном суде.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Генри Морган

Зря трёте. ИМХО, источник прав на 100 процентов!

19:37

AndruFka

"Их МОК в моче намок" (с) маё

19:02

AZ

Ой, рано мы радуемся, рано! Теперь-то уж кое-кто приложит все силы, чтобы апелляцию МОК швейцарский суд удовлетворил, иначе авторитет России в мире намного повысится, а МОК и их англо-саксонские покровители окажутся по уши в коричневой субстанции на долгие годы. Вряд ли они это допустят.

18:25

AndreyIvanovich

По-моему у МОК деньги дисквалифицировали мозг.

18:01

miker65

regiment, не испугались! А просто МОК захотел и рыбку съесть ( нам телеправа на олимпиаду продать) и на штырек сесть ( найти виновных в нашей, уже 40 лет как функционирующей госдопинг-системе- 40 отстраненных за Сочи наших спортсменов ). А Cas заметил, что МОК забыл наказать себя самое, вместе со своей Вадой - одних из главных виновников столь долгого и успешного функционирования у нас, и не только у нас, допинг-системы! Поэтому оправдал большую часть стрелочников.

17:50

акробат

вердикт ничего не значит - американские бабосики мы уже успели освоить. обратной дороги нет. но вы теперь не отмоитесь - простому зрителю всё понятно.

17:33

redgy

Мок распустить, вада распустить!

17:15

regiment

а чего же не дисквалифицировали? испугались чтоль?

17:01

demon0712

Rybinsk поддерживаю. А то получается страна платит деньги за то чтобы игры провести. При этом ни какие туристы и телеправа не окупают их проведения. В плюсе только члены МОК которые на этом наживаются.

16:53

Pal1982

Нервничает МОК

16:51

spetrov

markovka1488, не говори. Такое впечатление, что люди слегка в расстерянности.

16:46

markovka1488

Бомбануло у МОКовцев не кисло видимо))

16:40

S@t

Жути нагоняют

16:34

4rfv5tgb

Вот теперь уже МОК напрямую признается, что дело вовсе не в допинге, а просто отрабатывает заказ

16:24

Rybinsk

Ещё проще, вообще игры не проводить.

16:13