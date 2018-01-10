Александр Жуков: "Поздний срок объявления решения CAS не помешает отправке россиян на Олимпиаду-2018"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков уверен в том, что поздний срок объявления решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам отстраненных от участия в Олимпиадах российских спортсменов не помешает отправке оправданных атлетов на Игры-2018 в Пхенчхан.

Ранее CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. Апелляции будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Окончательное решение по каждому делу CAS примет до 31 января.

"Такая ситуация не должна помешать отправке оправданных атлетов на Олимпиаду. У команды будет единый рейс. Технических сложностей возникнуть не должно", – приводит ТАСС слова Жукова.

Ранее исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме. Олимпийские игры – 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.