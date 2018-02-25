Семин поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил Павла Дацюка и сборную России с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня российские хоккеисты в финале переиграли Германию (4:3 ОТ).

"Павел, поздравляю тебя и сборную России с победой на Олимпиаде! Ты выиграл все трофеи в современном хоккее, продолжай в том же духе!" - написал Семин в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

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Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //

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