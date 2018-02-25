Семин поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил Павла Дацюка и сборную России с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня российские хоккеисты в финале переиграли Германию (4:3 ОТ).
"Павел, поздравляю тебя и сборную России с победой на Олимпиаде! Ты выиграл все трофеи в современном хоккее, продолжай в том же духе!" - написал Семин в Инстаграме.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ
bezik
А почему нет. Лучше не уметь пользоваться компьютером и вспоминать СССР? Поздравил, молодец.
21:41 25 февраля
dt
Он когда регился, наверное, думал, что в "стограмм" региться... Думал, нальют...
21:30 25 февраля
dt
у Сёмина ещё и Инстаграм есть... Ну, всё... убили...
21:29 25 февраля
Я Знаю Историю
уважаю Палыча, но на хер эти 5 копеек? Ну если знаком так близко, то позвони. А зачем "отмечаться" как миллионы через инстраграмм? Тьфу...
19:09 25 февраля