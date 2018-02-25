17:15 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Семин поздравил Дацюка с победой на Олимпиаде

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил Павла Дацюка и сборную России с победой на Олимпиаде-2018. Сегодня российские хоккеисты в финале переиграли Германию (4:3 ОТ). 

"Павел, поздравляю тебя и сборную России с победой на Олимпиаде! Ты выиграл все трофеи в современном хоккее, продолжай в том же духе!" - написал Семин в Инстаграме.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты - из России. Ответ американскому СМИ

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bezik

А почему нет. Лучше не уметь пользоваться компьютером и вспоминать СССР? Поздравил, молодец.

21:41 25 февраля

dt

Он когда регился, наверное, думал, что в "стограмм" региться... Думал, нальют...

21:30 25 февраля

dt

у Сёмина ещё и Инстаграм есть... Ну, всё... убили...

21:29 25 февраля

Я Знаю Историю

уважаю Палыча, но на хер эти 5 копеек? Ну если знаком так близко, то позвони. А зачем "отмечаться" как миллионы через инстраграмм? Тьфу...

19:09 25 февраля

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