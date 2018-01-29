16:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

ФХР отправила запрос в МОК по причине недопуска пятерых хоккеистов на Олимпиаду-2018

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Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что федерация отправила запрос в МОК по пятерым хоккеистам сборной России, которые не получили допуск на Олимпийские игры-2018.

- ФХР отправил запрос по пятерым хоккеистам, но пока ответа нет, - цитирует ТАСС Третьяка. - Мы спросили, по каким критериям они не попали в состав.

Напомним, что решением МОК до Олимпиады-2018 не были допущены Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Алексей Береглазов. Кто получил приглашения в мужской сборной России по хоккею – здесь. Состав мужской сборной России – здесь.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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hrenobl68

Ответ будет, скорее всего такой же , как и Ану, т.е. никакой. Но у ФХР есть удачный опыт с Беляковой, поэтому делает все что надо делать в такой ситуации

20:18