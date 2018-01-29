ФХР отправила запрос в МОК по причине недопуска пятерых хоккеистов на Олимпиаду-2018

Президент ФХР Владислав Третьяк отметил, что федерация отправила запрос в МОК по пятерым хоккеистам сборной России, которые не получили допуск на Олимпийские игры-2018.

- ФХР отправил запрос по пятерым хоккеистам, но пока ответа нет, - цитирует ТАСС Третьяка. - Мы спросили, по каким критериям они не попали в состав.

Напомним, что решением МОК до Олимпиады-2018 не были допущены Антон Белов, Сергей Плотников, Валерий Ничушкин, Михаил Науменков и Алексей Береглазов. Кто получил приглашения в мужской сборной России по хоккею – здесь. Состав мужской сборной России – здесь.