Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018

Сборная России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры-2018.
Все 25 игроков сборной, а также тренерский штаб национальной команды медицинский, административный и технический персоналы уже получили официальные приглашения от МОК.
Состав сборной России (25 хоккеистов):
вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),
защитники Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),
нападающие Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг).
Запасные на случай травм кого-то из основной заявки: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс). Они полетят с национальной командой в Корею. Правила Олимпиады разрешают замены после дедлайна, который заканчивается сегодня, в случае повреждений.
В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).
Опрос
- Ак Барс
- Илья Ковальчук
- Металлург Мг (хоккей)
- Автомобилист Екатеринбург
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Василий Кошечкин
- Павел Дацюк
- Илья Каблуков
- Сергей Мозякин
- Сергей Андронов
- Алексей Марченко
- Сергей Калинин
- Никита Гусев
- Вадим Шипачев
- Динар Хафизуллин
- Сергей Широков
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Иван Телегин
- Егор Яковлев (СКА)
- Николай Прохоркин
- Игорь Шестеркин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Кирилл Капризов
- Артем Зуб
- Владислав Гавриков
DmitrySamara
Команда "власовцев". Я 50 лет болел за хоккейную сборную. За эту не буду, пока не сойдет все это поколение предателей...
08:02
cazzo
Оставили бы в КХЛ вообще только эти два клуба, а всех остальных в вышку. Был бы чемпионат на заглядение из 2 матчей: матч открытия и через день - закрытия сезона.
00:26
За Россию без допинга!
Нормальный состав, чтоб с любителями поиграть
23:21 25 января
Alecstos
Убогий турнир с убогими сборными.
23:05 25 января
SportsMan
Состав нормальный: молодость + опыт! Удачи сборной!
20:43 25 января
Иппон2
Удачи сборной! Плотникова будет не хватать. П.С. Нижеотписавшие все крутышки, лучше Знарка знают кого брать.)
17:13 25 января
hrenobl68
В принципе, все, кто должен был попасть, попали.МОК только немного подкорректировал состав. Понятное дело, что здесь в комментаторах все гораздо лучше знают кого надо было брать, кого нет, только отвечать никому не придется за результат))
16:36 25 января
scotioti
Те, кто считает Знарка немцем, дилетанты или вообще не далёкие люди! Он русский и говорит только по русски, родился под Челябинском! Кстати, его у нас в Латвии журналисты постоянно выводили из себя, за то, что он говорил, что он русский и отказывался говорить по латышски.
16:20 25 января
Россия круче всех!
Что за бред и подмена понятий?! Это некая команда хоккеистов под белым флагом с тренером немцем, желающая заработать бабла. А Россия отстранена от ОИ.
16:00 25 января
ddf
В свете последних событий следить и тем более смотреть олимпиаду не планирую.
15:43 25 января
bishop812
Tribunal Z Дацук шайбу часто теряет, он вообще подтух,пас исчез почти полностью,за счет большого количества исполнителей и малой конкуренции в КХЛ они так играют,согласен он не портит ,но и далек от своей былой игры!!!!
15:31 25 января
bishop812
Блиин...вообще...такой бред,Шалунов ,Шумаков ,Капризов готовая тройка,но едет Шипачем тухлый,(я смотрел матч с Динамо ,прросто сделать ничего не мог постоянно шайбу терял,зато тройка Шалунова вообще в порядке),далее Барабанов ,Каблуков,Прохоркин---не понять??????????Ткачев в классной форме с опытом ЧМ,Круче пПрохоркина в разы -это факт,Каблуков вообще не понятно ,что тут делает(Андронов Телегин Григоренко),зачем нам Каблуков,Хафизулин ,Зубарев-непонятно?????Ужас ,что тварит это колхозник ,совсем с катушек слител,СКА не имеет всех лучших в нашем КХЛ(позор мне уже противно,лучше туда вообще не ехали и сняли этого наглого психа)Хоккей для народа ,слышишь быдло ,а не для тебя!
15:27 25 января
Adios Amigos R...
Вся суть дурдома под названием КХЛ)))
15:24 25 января
dmitriy_u_o_71
Да чемпионат КХЛ можно было бы и продолжить, а то целый месяц будет нечего смотреть
15:09 25 января
анаприлин
если зацепятся за какую нить бронзовую медальку на ОИ то найдут у кого нить допинг и аннулируют результат сборной))
14:32 25 января
Русский Я
Зачем брали Капризова, Андронова, Телегина, Сорокина? Состав должен быть на 100 % Питерский, так было бы правильно. И кстати, зачем такая пауза в чемпионате? Могли бы только для СКА сделать ее))
14:27 25 января
Бустег
Tribunal Z ну тут налицо перенос ненависти антиСКАшных кхлоболельщиков на сборную - только и всего
14:24 25 января
Tribunal Z
А что вы хотели если у нас лиге только два клуба и играют, СКА и ЦСКА, посмотрите на набранные очки и там действительно играют лучшие игроки. В СКА и в этом году несколько сборников пришло - Гавриков, Калинин, Щипачёв. Удивлён что Рыкова в составе нет. Назовите мне ещё фамилии кто может им составить конкуренцию? Может только Ткачёв который поедет запасным. Все остальные сдали по сравнению с прошлым годом, тот же Терещенко, Локтионов. В составе сильнейшие игроки в России, если не брать в расчёт НХЛ. Кто то там про Дацюка высказался, да ещё игрокам учиться и учиться у Дацюка надо. Он даже пропустив половину матчей наколотил прилично и передач сделал немало. Как нужно играть он показал в недавних матчах. Так что смешны даже такие высказывания.
14:19 25 января
Papa Dolphin
Сборная России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры-2018.--------------------------Какая такая сборная россии? Разве такая сборная будет на ОИ 2018?
14:17 25 января
Бустег
нормальный состав - а какой он еще должен быть?все нормальные игроки в двух клубах - такая уж лига у нас. Не согласен по Дацюку.В СКА он больше отдыхает и лечится чем играет, от серьезных игр давно отвык.Даже на такой олимпиаде ему будет трудно.Остальные в поряде кроме пары защей
13:47 25 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Интересно, а если инфа газеты "Известия" от 11:27 подтвердится и ВТОРАЯ комиссия 28-29 января ""отчекрыжит"" абсолютно ВСЕХ ""сочинцев"", то с кем лабас поедет???
13:42 25 января
Сужу Кубок как могу
Интересный подбор. Задумка ясна. Посмотрим, сработает ли.. Если не плюнут в нас еще раз, конечно.
13:39 25 января
Penziak
Не сборная России,а команда олимпийцев из России.
13:33 25 января
sadykoff
Какая же это сборная? Выезд Ска. Болеть даже не за кого. Если пролетят не огорчусь, выиграют не особо обрадуюсь...
13:32 25 января
СЕРЖАНТ76
Мозякин спустя 4 года доехал.
13:26 25 января
masson
LEHAAAAAAAAA Ответ на ваш вопрос заложен в фамилиях этих "Звезд" русского хоккея. Шалунов должен больше шалить, а Шумаков громче шуметь, а там глядишь Знарок и возьмет их в команду))))
13:25 25 января
suargon
Странно, что нет Дзюбы, Кержакова и Боярского в составе, они тоже на газах питерских.
13:24 25 января
lee74
Если лоханутся, то проект СКА можно закрывать) Тогда хоть отговорок не будет по поводу всех лучших - туда. Короче момент истины.
13:23 25 января
LEHAAAAAAAAA
Интересно что должны сделать Шалунов и Шумаков что бы "величайший" Знарок наконец взял их в команду?? Одни из лидеров сборной никогда не попадают не на один финальный турнир...
13:21 25 января
сферический_конь_в_вакууме
Удачи!
13:21 25 января