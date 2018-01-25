Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду-2018

Сборная России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры-2018.

Все 25 игроков сборной, а также тренерский штаб национальной команды медицинский, административный и технический персоналы уже получили официальные приглашения от МОК.

Состав сборной России (25 хоккеистов):

вратари Василий КОШЕЧКИН (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА),

защитники Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Динар ХАФИЗУЛЛИН, Андрей ЗУБАРЕВ, Артем ЗУБ (все СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Никита НЕСТЕРОВ, Алексей МАРЧЕНКО (все ЦСКА),

нападающие Илья КОВАЛЬЧУК, Павел ДАЦЮК, Сергей КАЛИНИН, Никита ГУСЕВ, Вадим ШИПАЧЕВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ, Илья КАБЛУКОВ, Александр БАРАБАНОВ (все СКА), Кирилл КАПРИЗОВ, Иван ТЕЛЕГИН, Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО (все – ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг).

Запасные на случай травм кого-то из основной заявки: защитники Егор ЯКОВЛЕВ (СКА) и Никита ТРЯМКИН (Автомобилист), нападающий Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс). Они полетят с национальной командой в Корею. Правила Олимпиады разрешают замены после дедлайна, который заканчивается сегодня, в случае повреждений.

Сборная России на Олимпиаде. Фото "СЭ"

В группе В на Олимпиаде-2018 сборная России сыграет против Словакии (14 февраля), Словении (16 февраля) и США (17 февраля).