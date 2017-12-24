Светлана Ишмуратова: "Двойное наказание Старых - это ужасно"

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова отметила, что сборные Норвегии и Франции являются фаворитами Олимпиады-2018. По словам спортсменки, в сборной России она надеется на мужскую команду и Екатерину Юрлову. Кроме того, она выразила сожаление, что Ирина Старых может не поехать в Пхенчхан, несмотря на то, что уже отсидела дисквалификацию за употребление допинга.

- Норвегия и Франция - фавориты ОИ-2018. Фуркад и Бе - у них очень хорошее состояние, - приводит "Спорт FM" слова Ишмуратовой. - Биатлон интересен тем, что полного прогноза ты можешь не дать. Очень надеюсь на нашу мужскую сборную команду. Есть лидер, есть два биатлониста равного уровня, которые могут поддержать лидера. Надеюсь, что к февралю будет создана команда, которая поборется за медали. Такие моменты, как у Максима Цветкова, бывают. Психология - такая штука, что выкинуть это из головы быстро не получаются.



У девочек выделяется Юрлова. У Акимовой что-то засбоило, но надеюсь, что будет проведен анализ, и она наберёт скорость. Я не поддерживаю то, что происходит со Старых - это двойное наказание, это ужасно. Но не мы диктуем условия, мы выполняем то, что нам говорят. Домрачеву можно назвать фавориткой среди женщин, те же француженки, немки. Мякяряйнен при удачной стрельбе тоже что-нибудь да и отхватит.