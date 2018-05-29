Жуков рассказал, чем будет заниматься на посту почетного президента ОКР

Александр Жуков отметил, что на посту почетного президента ОКР будет развивать два проекта.

- Чем конкретно вы будете заниматься?

- Есть два проекта. Первый – открытие олимпийского музея. У нас есть достаточно серьезные наработки в этом плане. Правительство Москвы выделило нам очень хороший павильон на центральной аллее ВДНХ. Думаю, там можно открыть прекрасный олимпийский музей и сделать его полностью открытым для публики. Он будет современным и интерактивным, и станет настоящим домом для олимпийской российской семьи. Люди смогут приходить туда, общаться между собой и со спортсменами, болеть за наших атлетов.

- А второе направление?

- Развитие нашего интернет-портала и олимпийского телевидения – ОКР ТВ. Этот проект активно работал уже во время Олимпийских игр в Корее, он имеет контакты с соцсетями и у него уже очень много подписчиков и просмотров. Думаю, это очень перспективное направление. Плюс есть прямая связь с телеканалом МОК, обмен информации между нами идет активно. (Владимир ИВАНОВ)