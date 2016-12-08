Жуков подчеркнул, что к найму иностранных специалистов нужно подходить, учитывая интересы развития видов спорта в целом

Глава Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подчеркнул, что вопрос приглашения иностранных специалистов необходимо рассматривать более глубоко, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. По его словам, необходимо учитывать не только результаты под руководством специалиста.

- Хочу подчеркнуть, что к вопросу работы иностранных специалистов нужно подходить с точки зрения качества, а не количества, - сказал Жуков. - Важен не только результат, но и развитие вида спорта в целом.