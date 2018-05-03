22:33 | ОЛИМПИАДА

Жуков лишится членства в МОК после ухода с поста президента ОКР


Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Александр Жуков лишится членства в МОК после того, как покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

- Мы слышали про то, что Жуков не будет кандидатом на выборах. С выбором нового президента национального комитета он потеряет свою позицию как члена МОК, - цитирует "РИА Новости" Жукова.

Ранее Жуков подтвердил, что не будет участвовать в выборах президента ОКР, которые пройдут на олимпийском собрании 29 мая. Жуков, являющийся членом МОК, возглавил ОКР в мае 2010 года.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180503/1136356409.html

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