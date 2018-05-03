Жуков лишится членства в МОК после ухода с поста президента ОКР

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что Александр Жуков лишится членства в МОК после того, как покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
- Мы слышали про то, что Жуков не будет кандидатом на выборах. С выбором нового президента национального комитета он потеряет свою позицию как члена МОК, - цитирует "РИА Новости" Жукова.
Ранее Жуков подтвердил, что не будет участвовать в выборах президента ОКР, которые пройдут на олимпийском собрании 29 мая. Жуков, являющийся членом МОК, возглавил ОКР в мае 2010 года.
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https://rsport.ria.ru/olympic_games/20180503/1136356409.html
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