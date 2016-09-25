Владислав Третьяк: "Россия, Канада и США готовы платить за своих игроков на Олимпиаде"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что Международной олимпийский комитет (МОК) не хочет оплачивать расходы на выступление игроков из НХЛ на Олимпийских играх. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что некоторые олимпийские комитеты готовы оплатить расходы на участие хоккеистов из НХЛ в Играх.
– Про Олимпиаду было сказано два-три слова, – приводит слова Третьяка "Р-Спорт". - Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен сказал ИИХФ работать в этом вопросе с МОК, потому что они не хотят платить за транспорт и страховку игроков НХЛ. А это около 10 миллионов долларов. Речь идет о Корее и Китае. Игроки хотят ехать, мы чувствуем это. Но НХЛ просит предложений, с которыми они смогут работать. Пока надо работать с МОК. Россия может оплатить расходы на своих игроков, а также Канада и США. Шведы и финны – нет, у них нет денег.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
шведы с финнами все потратили на нелегалов).
19:32 25 сентября
PitersS
Есть международные обязательства, обязательные для всех стран.В древние Олимпийские игры войны прерывали на время олимпиад, а тут НХЛ не может прервать свое первенство. Нужно придать Олимпийским играм статус, который дает странам возможность решать об участии их спортсменов в играх и никакие федерации и лиги не могли бы препятствовать этому. Ну, а платить?-это дело национальных федераций и Олимпийских комитетов, и, если, они не могут оплачивать участие своих спортсменов в Играх, то и говорить не о чем. Пусть, кто может оплатить, тот и едет. А другие пусть, хоть почтальонов и поваров посылают-те себе сами заработают. Помнится, Олимпийские игры имели статус любительских и такие участники были бы там с бОльшим основанием. Ну, а спорту надо придавать большее значение любительскому спорту-тогда, может, его будут меньше смотреть и больше участвовать.
19:23 25 сентября
Boleijj protiv
ALEXEY959595 Владимир Владимирович Путин
19:15 25 сентября
ALEXEY959595
rotkiv04 Шли бы Вы Владимир в отставку, пора освобождать место -----------О каком Владимире говоришь???
18:46 25 сентября
rotkiv04
Шли бы Вы Владимир в отставку, пора освобождать место.
18:33 25 сентября
shpasic
если сэкономить на отправке туда чиновников, то почему бы и нет?
18:25 25 сентября