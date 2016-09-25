Владислав Третьяк: "Россия, Канада и США готовы платить за своих игроков на Олимпиаде"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что Международной олимпийский комитет (МОК) не хочет оплачивать расходы на выступление игроков из НХЛ на Олимпийских играх. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что некоторые олимпийские комитеты готовы оплатить расходы на участие хоккеистов из НХЛ в Играх.

– Про Олимпиаду было сказано два-три слова, – приводит слова Третьяка "Р-Спорт". - Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен сказал ИИХФ работать в этом вопросе с МОК, потому что они не хотят платить за транспорт и страховку игроков НХЛ. А это около 10 миллионов долларов. Речь идет о Корее и Китае. Игроки хотят ехать, мы чувствуем это. Но НХЛ просит предложений, с которыми они смогут работать. Пока надо работать с МОК. Россия может оплатить расходы на своих игроков, а также Канада и США. Шведы и финны – нет, у них нет денег.