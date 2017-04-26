Томас Бах: "При выборе столицы Игр-2024 и 2028 не должно быть проигравшей стороны"

Президент МОК Томас Бах считает, что при выборе столицы Игр-2024 и 2028 не должно быть проигравшей стороны. Он добавил, что рабочая группа должна внимательно изучить возможности всех стран, которые подали заявки.

Отметим, что в данный момент на проведение этих Олимпиад претендуют только Лос-Анджелес и Париж.

- Главная задача рабочей группы - изучить все возможности претендентов, - приводит портал Insidethgames слова Баха. - На выборах не должно быть проигрывавшей стороны, должны быть только победители. Я уверен, что они с этим справятся.