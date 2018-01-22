Томас Бах: "МОК приветствует инициативы, которые служат популяризации спорта в Грузии"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили позитивно оценил инициативы властей страны по развитию спорта. Ранее председатель правительства сообщил о желании Грузии принять зимние Олимпийские игры.

- Международный олимпийский комитет ценит прогресс, которого достигла Грузия в последний период с точки зрения развития спорта - цитирует Общественное телевидение Грузии Баха. - Мы приветствуем ваши инициативы, которые служат популяризации спорта и здорового образа жизни в Грузии. Нас очень впечатлили осуществленные активности в вашей стране. Международный олимпийский комитет заинтересован развитием спорта и в этих процессах мы поддерживаем национальные олимпийские комитеты и в том числе Олимпийский комитет Грузии.

Грузия заинтересована в проведении зимней Олимпиады