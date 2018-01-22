Грузия заинтересована в проведении зимней Олимпиады

Правительство Грузии заинтересовано в проведении в стране зимних Олимпийских игр, информирует ТАСС со ссылкой на общественное телевидение Грузии.

Отмечается, что находящийся сейчас в Швейцарии премьер-министр страны Георгий Квирикашвили предоставит президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху информацию о заинтересованности в проведении в Грузии зимних Олимпийских игр, ознакомит президента МОК с потенциалом страны с точки зрения спортивной инфраструктуры. Встреча Квирикашвили и Баха пройдет в Лозанне в понедельник во второй половине дня, а 23-24 января премьер примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В 2016-17 годах Квирикашвили несколько раз заявлял, что горнолыжный центр и курорт Бакуриани примерно через 10 лет сможет претендовать на проведение зимних Олимпийских игр. По его словам, правительство пошагово идет к созданию в Бакуриани полноценного комплекса олимпийской инфраструктуры, а обустройство инфраструктуры олимпийского стандарта - один из главных приоритетов правительства.