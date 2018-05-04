Томас Бах: "АИБА достигла прогресса в реформах и продемонстрировала добрую волю"

Глава МОК Томас Бах сказал, что АИБА достигла прогресса и движется в правильном направлении по вопросу реформ в ассоциации. В четверг на заседании исполкома Международного Олимпийского Комитета в Лозанне был рассмотрен и обсужден отчет международной ассоциации бокса (АИБА) о проводимых реформах

– МОК будет всячески поддерживать АИБА в ее стремлении осуществить кардиальные реформы, – сказал Бах. – АИБА достигла хорошего прогресса в желании обновляться и продемонстрировала добрую волю. Мы понимаем, что для успешного осуществления глубоких преобразований, которые были начаты АИБА, требуется время, и мы готовы предоставить его в распоряжение АИБА, и также оказать им всю нужную помощь.

Кроме того, Бах подтвердил, что, согласно полученной от АИБА информации, во время Олимпиады-2016 в Бразилии не было обнаружено фактов коррупции и манипулирования результатами боев со стороны судей, а имело место неправильное управление системой судейства со стороны прежнего руководства АИБА.

Также Томас Бах сообщил, что в ходе заседания члены исполкома МОК приняли решение о сохранении бокса в программе юношеской Олимпиады, которая пройдет в октябре 2018 года в Аргентине. Следующий отчет АИБА в МОК о ходе проводимых реформ должен быть представлен 6 июля этого года.