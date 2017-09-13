Шамиль Тарпищев: "Для российских теннисистов хорошо, что Олимпиада-2024 пройдет в Париже"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев положительно оценил выбор Парижа в качестве хозяина Олимпиады-2024. В среду на сессии МОК столица Франции была официально утверждена хозяйкой Игр 2024 года, а Лос-Анджелес - Олимпиады-2028.

- Конечно, матчи будут проходить на кортах "Ролан Гаррос". Для нас это хорошо, потому что для многих наших теннисистов это любимый турнир, - цитирует ТАСС Тарпищева. - В Париже практически все есть, у них уникальная и хорошая программа. Им не потребуется колоссальных вложений, чтобы все доделать.

Олимпиада - это движение в будущее, привлечение в спорт молодежи, развитие города, развитие страны. Если в комплексе взять, сколько положительных вещей делает Олимпиада, то ее получение - это достояние страны. На сегодня это сделано правильно.