Олимпийская команда России завоевала 5 медалей в девятый день ЮОИ

Олимпийская команда России завоевала пять медалей в девятый день юношеских Олимпийских игр, проходящих в Буэнос-Айресе. В активе россиян 4 серебра и 1 бронза.

Серебряные награды принесли гимнастка Ксения Клименко (упражнения на бревне), прыгунья в воду Ульяна Клюева (трехметровый трамплин), прыгунья в высоту Мария Кочанова и баскетболист Никита Ремизов (конкурс слэм-данков). Бронза у гимнаста Сергея Найдина (упражнения на брусьях).

На счету команды России 48 наград - 24 золотых, 15 серебряных и 9 бронзовых. Россияне лидируют в медальном зачете. Игры завершатся 18 октября.