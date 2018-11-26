МОК подтвердил решение шейха Ахмада покинуть пост главы ассоциации олимпийских комитетов

Исполнительный совет МОК во время телеконференции с участием комитета по этике принял решение кувейтского шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха уйти с поста главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Он будет временно отстранен от выполнения своих функций и обязанностей. Решение вступит в силу утром 28 ноября.

МОК также напоминил о презумции невиновности и отметил, что шейх Ахмад аль-Фахад Аль-Сабах принял правильный курс действий в отношении Олимпийского движения.

Шейх Ахмад подозревается в создании поддельных видеороликов в рамках заговора против чиновников правительства Кувейта. Из-за этого он временно (до окончания расследования) покинул пост председателя комиссии МОК по олимпийской солидарности и прекратил членство в МОК.

Отметим, что Шейх Ахмад должен переизбраться на пост главы АНОК на безальтернативной основе. Выборы состоятся на генеральной ассамблее АНОК 28 или 29 ноября.