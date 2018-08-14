Фетисов - об исключении хоккея из программы Олимпиад: "Абсурд полнейший! Провокация!"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможные реформы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.
- Не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась. Абсурд полнейший!, - цитирует Фетисова Национальная пресс-служба новостей. - Мне кажется, это провокация, даже комментировать не хочу. Нет слов! Хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются!
Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета лиги не приезжают на олимпийский турнир, то федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть роль.
Напомним, в североамериканских СМИ появилось четыре варианта проведения олимпийского хоккейного турнира:
1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.
2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.
3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.
4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.
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Дополнительная информация
http://nsn.fm/sport/vyacheslav-fetisov-nazval-absurdom-isklyuchenie-khokkeya-iz-programmy-olimpiad.html