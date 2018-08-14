12:16 | ОЛИМПИАДА

Фетисов - об исключении хоккея из программы Олимпиад: "Абсурд полнейший! Провокация!"

Вячеслав ФЕТИСОВ. Фото Евгения МАТВЕЕВА, "СЭ"
Вячеслав ФЕТИСОВ. Фото Евгения МАТВЕЕВА, "СЭ"

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал возможные реформы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

- Не понимаю, откуда эта мысль вообще взялась. Абсурд полнейший!, - цитирует Фетисова Национальная пресс-служба новостей. - Мне кажется, это провокация, даже комментировать не хочу. Нет слов! Хоккей – главный вид спорта на Олимпиаде! И они от него отказываются!

Даже представить себе не могу! Что касается игроков НХЛ, которые из-за запрета лиги не приезжают на олимпийский турнир, то федерация хоккея России решила как-то эту проблему. И мне кажется, что деньги должны сыграть роль.

Напомним, в североамериканских СМИ появилось четыре варианта проведения олимпийского хоккейного турнира: 

1. Олимпиада проводится с участием игроков НХЛ, как это было в период с 1998 по 2014 год.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году. 

3. Олимпиада будет проводиться по аналогии с олимпийским футбольным турниром. Максимальный возраст игроков – 23 года.

4. Исключение хоккейного турнира из программы Олимпийских игр.

Опрос

Нужно ли проводить хоккейный турнир на Олимпиаде без игроков НХЛ?
голосовать

Дополнительная информация

http://nsn.fm/sport/vyacheslav-fetisov-nazval-absurdom-isklyuchenie-khokkeya-iz-programmy-olimpiad.html

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ