Фетисов готов рассмотреть возможность возглавить ОКР

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов признался, что готов подумать о том, чтобы возглавить Олимпийский комитет России (ОКР). Нынешний глава ОКР Александр Жуков, ставший первым заместителем председателя Госдумы РФ нового созыва, решил сосредоточиться на политике.

- ОКР должен переформатироваться в пользу спорта высших достижений, и в таком случае в комитете должны работать люди, имеющие опыт, профессионализм, знания, умения, авторитет, в том числе и международный, что очень важно, - цитирует "Р-Спорт" Фетисова. - Мы должны вернуть доверие российскому спорту, а сделать это способны известные во всем мире люди. Готов ли рассмотреть возможность возглавить ОКР? Я готов к любым испытаниям.