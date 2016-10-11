19:48 | ОЛИМПИАДА

Федерация самбо подала заявку на признание вида спорта олимпийским

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Международная федерация самбо (FIAS) подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на признание вида спорта олимпийским. Об этом президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил во вторник на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

– Во вторник была подана заявка в МОК на признание самбо олимпийским видом спорта, – приводит ТАСС слова Елисеева. – Хочу отметить, что самбо уже включено в такие крупные международные турниры как Европейские и Азиатские игры, Универсиаду, Всемирные игры боевых искусств "СпортАккорд".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3696287

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