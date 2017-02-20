Члены МОК против идеи Баха на одной сессии определить хозяев Олимпиад 2024 и 2028 годов

Многие члены МОК выступают против плана президента организации Томаса Баха, который хочет в рамках одной сессии выбрать хозяев Олимпиад 2024 и 2028 годов. Как сообщает Insidethegames, Бах хочет реализовать такой план, чтобы не обидеть Париж и Лос-Анджелес, которые претендуют на проведение Игр-2024. Третий претендент, которым является Будапешт, близок к выходу из гонки. По задумке Баха, проигравший борьбу за Игры-2024 сможет получить право проведения следующей Олимпиады. Такое решение должно быть принято на сессии МОК 13 сентября в Лиме.

Однако высокопоставленные чиновники в МОК считают, что такой план не будет эффективным, поскольку лишит членов организации возможности что-то изменить к выборам места проведения Олимпиады-2028 года. К тому же они считают рискованным присуждать кому-то проведение Игр за 11 лет. Это также будет несправедливо по отношению к другим городам, которые могли бы включиться в гонку.