13:26 | ОЛИМПИАДА

Борис Поляев: "Профессиональный спорт увеличивает заболеваемость в 2,5 - 3,5 раза"

0
0
0

Президент российской федерации спортивной медицины Борис Поляев, выступая на олимпийском собрании, подчеркнул важность обеспечения надлежащей медицинской помощи профессиональным спортсменам, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. По его словам, около 38 процентов атлетов не доходят до профессионального уровня из-за травм.

- МОК в последнее время выдвинул во главу своей работы постулат - охрана здоровья спортсменов, - начал Поляев. - А что происходит у нас в стране? В среднем на одного спортсмена приходится шесть заболеваний. В первую очередь - это опорно-двигательная и иммунная системы. Профессиональный спорт увеличивает заболеваемость в 2,5 - 3,5 раза. Около 38 процентов талантливых детей не доходят до профессионального уровня из-за травм и других проблем. Правда, согласно зарубежным исследованиям, средняя продолжительность жизни спортсменов больше на пять лет.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ