Каноист Коровашков дисквалифицирован на четыре года за допинг

Пятикратный чемпион мира и обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашков дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова, внесоревновательное тестирование Коровашкова в августе 2017 года показало наличие в допинг-пробе спортсмена запрещенного вещества.

- Информация о том, что в допинг-пробе Коровашкова было обнаружено запрещенное вещество, стала для нас большим ударом, - цитирует ТАСС Исхакову. - Спортсмен настоял на вскрытии пробы "Б", но она тоже оказалась грязной. Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года.

Срок дисквалификации каноиста завершится 9 августа 2021 года. В допинг-пробе 26-летнего спортсмена был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). Ранее Коровашков без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ до участия в Олимпиаде-2016.