Ромасенко завоевала серебро Кубка мира в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров

Российская каноистка Олеся Ромасенко заняла второе место в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров на этапе Кубка мира в Сегеде (Венгрия).
Российскую спортсменку опередила только канадка Лоуренс Винсент-Лапойнт. Третьей стала еще одна представительница Канады Кэти Висент. Россиянка Ирина Андреева заняла четвертое место.
Сегед (Венгрия)
Гребля на байдарках и каноэ
Кубок мира
Женщины
Каноэ-одиночка
200 метров
1. Лоуренс Винсент-Лапойнт (Канада) – 44,504
2. Олеся РОМАСЕНКО (Россия) – 45,660
3. Кэти Висент (Канада) – 45,737
4. Ирина АНДРЕЕВА (Россия) – 46,371