Ромасенко завоевала серебро Кубка мира в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров

Российская каноистка Олеся Ромасенко заняла второе место в гребле на каноэ-одиночке на 200 метров на этапе Кубка мира в Сегеде (Венгрия).

Российскую спортсменку опередила только канадка Лоуренс Винсент-Лапойнт. Третьей стала еще одна представительница Канады Кэти Висент. Россиянка Ирина Андреева заняла четвертое место.

Сегед (Венгрия)

Гребля на байдарках и каноэ

Кубок мира

Женщины

Каноэ-одиночка

200 метров

1. Лоуренс Винсент-Лапойнт (Канада) – 44,504

2. Олеся РОМАСЕНКО (Россия) – 45,660

3. Кэти Висент (Канада) – 45,737

4. Ирина АНДРЕЕВА (Россия) – 46,371