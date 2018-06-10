Петров и Павлов завоевали серебро чемпионата Европы

Россияне Павел Петров и Михаил Павлов завоевали серебро чемпионата Европы по гребле в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Соревнования проходят в Белграде. Они показали результат 1 минута 38,945 секунды.

Победителями стали румыны Леонид Карп и Виктор Михалачи (1.38,165). Третье место заняли украинцы Дмитро Янчук и Тарас Мишчук (1.38,985).

В женских соревнованиях на каноэ-двойке на 500 м

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли третье место (1.56,987) на каноэ-двойке на 500 метров. Первыми стали венгерки Вираж Балла и Кинчи Такач (1.55,678), вторыми - белоруски Надежда Макарченко и Ольга Климова (1.56,238).