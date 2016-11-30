ФИА утвердила календарь WRC на следующий сезон

Совет ФИА утвердил календарь WRC на следующий сезон, а также внес правку в регламент чемпионата мира по ралли. Как сообщает AFP, теперь лидер в личном зачете не будет открывать все соревновательные дни. Он будет стартовать первым в стартовый день, а потом планируется ротация гонщиков.

Календарь WRC на 2017 год

20 – 22 января: Монте-Карло (асфальт/снег)

10 – 12 февраля: Швеция (снег/лед)

10 – 12 марта: Мексика (грунт)

7 – 9 апреля: Франция (асфальт)

28 – 30 апреля: Аргентина (грунт)

19 – 21 мая: Португалия (грунт)

9 – 11 июня: Италия (грунт)

30 июня – 2 июля: Польша (грунт)

28 – 30 июля: Финляндия (грунт)

18 – 20 августа: Германия (асфальт)

6 – 8 октября: Испания (асфальт)

27 – 29 октября: Великобритания (грунт)

17 – 19 ноября: Австралия (грунт)