ФИА утвердила календарь WRC на следующий сезон

Совет ФИА утвердил календарь WRC на следующий сезон, а также внес правку в регламент чемпионата мира по ралли. Как сообщает AFP, теперь лидер в личном зачете не будет открывать все соревновательные дни. Он будет стартовать первым в стартовый день, а потом планируется ротация гонщиков.
Календарь WRC на 2017 год
20 – 22 января: Монте-Карло (асфальт/снег)
10 – 12 февраля: Швеция (снег/лед)
10 – 12 марта: Мексика (грунт)
7 – 9 апреля: Франция (асфальт)
28 – 30 апреля: Аргентина (грунт)
19 – 21 мая: Португалия (грунт)
9 – 11 июня: Италия (грунт)
30 июня – 2 июля: Польша (грунт)
28 – 30 июля: Финляндия (грунт)
18 – 20 августа: Германия (асфальт)
6 – 8 октября: Испания (асфальт)
27 – 29 октября: Великобритания (грунт)
17 – 19 ноября: Австралия (грунт)