Маркес получил травму, празднуя завоевание чемпионства в MotoGP

Испанский мотогонщик Марк Маркес получил травму, празднуя досрочное завоевание чемпионского титула в MotoGP. 25-летний спортсмен вывихнул плечо, упав при получении поздравлений от британского гонщика Скотта Реддинга.
– Плечо вывихнуто, – цитирует ВВС Маркеса. – К счастью, адреналин не дал мне почувствовать боли. Но я должен быть осторожен. Не стоит сегодня слишком увлекаться танцами.
Маркес завоевал свой пятый чемпионский титул в MotoGP после победы в гонке на трассе в японском Мотеги за три этапа до окончания сезона.
No joke. Marquez wins a 7th world title and has his shoulder dislocated by an over enthusiastic pat on the back from competitor Scott Redding. pic.twitter.com/hgOwQCg9cN– Chris Stubbs (@ChrisKStubbs) 21 октября 2018 г.
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