Маркес получил травму, празднуя завоевание чемпионства в MotoGP

Испанский мотогонщик Марк Маркес получил травму, празднуя досрочное завоевание чемпионского титула в MotoGP. 25-летний спортсмен вывихнул плечо, упав при получении поздравлений от британского гонщика Скотта Реддинга.

– Плечо вывихнуто, – цитирует ВВС Маркеса. – К счастью, адреналин не дал мне почувствовать боли. Но я должен быть осторожен. Не стоит сегодня слишком увлекаться танцами.

Маркес завоевал свой пятый чемпионский титул в MotoGP после победы в гонке на трассе в японском Мотеги за три этапа до окончания сезона.