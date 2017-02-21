16:55 | АВТО / МОТО — Мотоспорт

Чемпион мира по мотокроссу Арбеков покончил жизнь самоубийством

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Чемпион мира по мотокроссу советский гонщик Виктор Арбеков покончил жизнь самоубийством, информирует sobesednik.ru. Трагедия произошла в ночь на 18 февраля. Тело Арбекова нашли у подъезда его дома на Таллинской улице в районе Строгино СЗАО Москвы.

Отмечается, что жена спортсмена в момент суицида находилась в их квартире. Она сообщила, что бывший спортсмен страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии.

В 1965 году Абреков стал первым советским гонщиком, выигравшим чемпионат мира по мотокроссу. Он также 14 раз выигрывал чемпионат СССР. У него звания заслуженного мастера спорта страны и заслуженного тренера РСФСР.

Дополнительная информация

http://sobesednik.ru/sport/20170221-74-letniy-sovetskiy-motogonshchik-pokonchil-s-soboy-v-moskve

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