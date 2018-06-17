Виталий Петров: "К следующей гонке "24 часа Ле-Мана" подготовимся гораздо лучше"

Пилот SMP Racing Виталий Петров заявил, что команда будет лучше готова к "24 часам Ле-Мана" в следующем году. В этот раз оба экипажа SMP Racing в классе LMP1 не смогли добраться до финиша.

- Результат, безусловно, нас расстроил, - цитирует ТАСС Петрова. - Когда до окончания гонки оставалось менее одного часа, мы не ожидали, что вновь возникнут трудности. У нас возникало много технических проблем и на тестах, и на тренировках. В целом команда проделала большую работу, выжали максимум из машины, нам немного не хватило, чтобы доехать до финиша.