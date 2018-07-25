Умер бывший президент "Феррари" Маркьонне

Освобожденный на прошлой неделе из-за проблем со здоровьем от должности президента компании Ferrari Серджио Маркьонне скончался в возрасте 66 лет.

Состояние здоровья итальянца резко ухудшилось на минувшей неделе из-за осложнений после операции, которую он перенес в больнице Цюриха.

- К сожалению, то, чего мы боялись, произошло. Серджио Маркьонне ушел от нас, – цитирует Reuters председателя Fiat Chrysler Automobiles Джона Элканна.

Маркьонне во главе Ferrari занимался, в том числе, вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности, команды "Феррари" в чемпионате "Формулы-1".