Оксана Косаченко: "Вопрос, непозволяющий приезжать известным гоночным сериям в Россию, связан с финансированием и господдержкой"

Известный автоспортивный менеджер, телекомментатор Оксана Косаченко в преддверии старта Russian Motorsport Forum подчеркнула, что вопрос, непозволяющий приезжать известным гоночным сериям в Россию, связан с финансированием. По ее словам, речь не идет об отсутствии навыков, инфраструктуры и персонала.

– Наличие таких трасс, как Moscow Raceway, может предполагать приход мировых серий или нужно что-то доказывать, чтобы проходили соревнования самого высокого уровня? – вопрос Косаченко.

– Мы уже давно все доказали. Судите сами. Первое "Гран-при", проходившее в Сочи в 2014 году, было признано лучшим событием сезона. Если Россия успешно проводит на протяжении 4 лет соревнования самой высшей категории, то почему мы не сможем провести соревнования в других классах, где требования намного более демократичные?

Все наши умения доказали уже и Moscow Raceway, где на протяжении нескольких лет проходил второй по сложности кузовной чемпионат DTM. Вопрос не в наших навыках, мы однозначно обладаем высококлассной инфраструктурой и спортивным персоналом, подготовленным по самым высоким стандартам. Вопрос, который не позволяет приезжать известным гоночным сериям в Россию, связан со стабильным финансированием и господдержкой.

Для "Формулы-1" нашлись компании, оплачивающие необходимые взносы за право проведения "Гран-при", и берут на себя все прочие расходы, но для всех других гоночных категорий пока таких компаний нет. Появились деньги у одной из компаний, заинтересованной в развитии автоспорта, в Россию сразу приехали и TCR, и мировой турнир.

Закончились деньги, исчерпалось терпение или просто были достигнуты поставленные цели и все – чемпионаты больше к нам не приезжают. Например, турнир поддерживался "Роснефтью", с этого года переориентировавшейся на национальный чемпионат. Вот и нет WTCC в России. То же самое произошло и с DTM, когда через несколько лет российские организаторы поняли, что чемпионат не приносит ожидаемой отдачи и от дорогостоящего проекта проще отказаться.