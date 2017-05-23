Москва поборется с Цюрихом за этап "Формулы E"

Гонка в Москве включена в проект календаря "Формулы E", сообщает motorsport.com. В предварительном списке этапов столица России названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду с Цюрихом.

Москва уже принимала этап "Формулы E" в первом сезоне - 6 июня 2015 года. Гонку выиграл Нельсон Пике. Старт нового чемпионата "Формулы E", как и в текущем сезоне, должен пройти в Гонконге, причем на этот раз там запланировано две гонки.

Отметим, что 23 июня 2018 года в Москве пройдет матч группового турнира чемпионата мира-2018.

Окончательный календарь будет представлен на рассмотрение в следующем месяце. Опубликуют его 19 июня.