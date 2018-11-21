Чарли Уайтинг: "Расследование аварии Флерш займет несколько недель"

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг рассказал о расследовании аварии немецкой пилотессы Софии Флерш во время "Гран-при Макао" в "Формуле-3". В зоне торможения ее машина на скорости свыше 270 км/ч вылетела через другой болид за ограждения и врезалась в зону для фотографов. В результате пострадали пять человек. Сама 17-летняя спортсменка получила перелом позвоночника и перенесла 11-часовую операцию.

– Расследование займет несколько недель, – цитирует AFP Уайтинга. – Слишком рано говорить о причинах аварии. Мы знаем, почему изначально Флерш потеряла контроль над машиной. Но нужно провести очень тщательный анализ. Мы подробно изучим телеметрию с машины, контакт с другим болидом, чтобы понять, как именно произошла авария. Ограждение, которое было сломано, все-таки ослабило удар. Но стоит отметить систему безопасности болида, которая защитила Флерш от более серьезных последствий.