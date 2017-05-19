Юсуф Раифов: "К поединку с Балаевым я просто не успел восстановиться"

Один из самых перспективных российских бойцов смешанных единоборств Юсуф Раифов рассказал в интервью "Известиям" о поражении в титульном бою, своей карьере и мечте об олимпийском золоте.

– Чем вы занимаетесь сейчас?

– Много тренируюсь, пытаюсь прогрессировать во всех направлениях и помогать остальным ребятам из нашего клуба "Беркут" готовиться к поединкам.

– Свой последний бой вы провели в Душанбе, где победили бразильца Валдинеса Сильву. Можете рассказать об этом поединке?

– Через две недели после того, как я проиграл бой за титул Марату Балаеву, я вернулся к тренировкам и начал готовиться к следующему поединку. Мне хотелось как можно скорее реабилитироваться за досадное поражение. Сначала поехал на сборы к Зелимхану Гусейнову – тренеру по вольной борьбе. После продолжил тренироваться в Грозном в своем клубе. Бой с Сильвой прошел для меня удачно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Думал, что с этим соперником будет очень тяжело в партере, но в итоге бразилец сам попался на болевой прием.

– Вы упомянули о поражении от Марата Балаева в титульном бое. Сейчас, когда прошло достаточно времени, осмыслили причины проигрыша?

– Я очень усердно готовился к этому бою – намного серьезнее, чем ко всем предыдущим. Считаю, что к поединку с Балаевым я просто не успел восстановиться. В первых двух раундах у меня получалось дать отпор Марату, а потом резко сдал, просел физически.