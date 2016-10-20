Сергей Харитонов: "Одинаково много работаю над стойкой и над борьбой"

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о возвращении в ММА после почти полуторагодового простоя, а также о предстоящем дебюте в крупном американском промоушене Bellator. Свой первый поединок в этой организации Харитонов проведет 4 ноября против американца Джейви Айялы.

– Тренируюсь в Москве, акцентов на что-то одно, в общем-то, не делаю. Одинаково много работаю над стойкой и над борьбой. У нас полный зал отличных бойцов с постсоветского пространства – это и Александр Волков, и Михаил Заяц, и Шамиль Абдурахимов, и Алексей Кудин, и Денис Смолдарев, и многие другие. Мы все время помогаем друг другу в подготовке. Со всеми этими ребятами я провожу спарринги, которые нужны и мне для подготовки к своему бою, и им для подготовки к своим поединкам. Также с тренером мы подготовили тактические наработки на бой, но о них я не буду говорить, это должно остаться в секрете до самого поединка.

– Меньше чем через месяц после боя в Bellator у вас запланирован еще один поединок в России, но уже в другом промоушене. Почему так скоро? Хватит времени, чтобы восстановиться после боя в Bellator?

– Конечно, два поединка подряд с перерывом в месяц – это непросто. Но я поставил перед собой цель провести два боя в этом году и хочу ее выполнить. Мне это нужно, что быстрее почувствовать ринг, испытать свои силы, понять, над чем еще нужно работать В общем, чтобы полностью вернуться в смешанные единоборства после паузы в моей карьере. Главное, подойти к поединкам в хорошей физической форме.