21:05 21 января | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Мэтт Митрион: "Федор Емельяненко - величайший боец в истории MMA"

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Американец Мэтт Митрион назвал своего будущего соперника россиянина Федора Емельяненко величайшим спортсменом в истории MMA. Поединок должен состояться 18 февраля в Сан-Хосе.

Федор провел пару разминочных поединков. Думаю, теперь он вышел на прежний уровень, - цитирует Митриона  Sherdog. - Он стал так же опасен, как и всегда. Готов нокаутировать соперника в любую секунду. С мальдонадо он был несколько расслабленным, за что и поплатился. 

В нашем поединке Федор может многое потерять, а я многое приобрести. Он очень именитый человек в нашем спорте. Все, кто не считают его величайшим спортсменом в истории MMA, ошибаются.

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Материалы REN-TV

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