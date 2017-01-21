Мэтт Митрион: "Федор Емельяненко - величайший боец в истории MMA"

Американец Мэтт Митрион назвал своего будущего соперника россиянина Федора Емельяненко величайшим спортсменом в истории MMA. Поединок должен состояться 18 февраля в Сан-Хосе.

- Федор провел пару разминочных поединков. Думаю, теперь он вышел на прежний уровень, - цитирует Митриона Sherdog. - Он стал так же опасен, как и всегда. Готов нокаутировать соперника в любую секунду. С мальдонадо он был несколько расслабленным, за что и поплатился.

В нашем поединке Федор может многое потерять, а я многое приобрести. Он очень именитый человек в нашем спорте. Все, кто не считают его величайшим спортсменом в истории MMA, ошибаются.