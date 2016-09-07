Емельяненко ведет переговоры о продолжении карьеры

Российский боец Федор Емельяненко проводит сбор в Старом Осколе и ведет переговоры с несколькими организациями о продолжении карьеры. Об этом сообщил тренер спортсмена Владимир Воронов.

- Федор проводит сбор в Старом Осколе вместе с командой, это не только общая физическая подготовка, но и полная работа, - цитирует ТАСС Воронова. - Сейчас ведем переговоры со всеми мировыми организациями о дальнейшей карьере, хотя, конечно, молодых ребят много подрастает. Но мы еще попробуем побиться.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры прошлым летом. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джейдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Результат поединка Мальдонадо впоследствии оспорил, но результат боя не был изменен. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения.